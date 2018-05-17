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В Бурятии тушат 10 лесных и пять торфяных пожаров на общей площади около 180 га
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В Бурятии тушат 10 лесных и пять торфяных пожаров на общей площади около 180 га 

ТАСС 1 час назад
Фото: БайкалФинанс
ТАСС, 17 мая. Лесная охрана и сотрудники МЧС тушат 10 лесных и пять торфяных пожаров на территории Бурятиии в Иркутской области. Об этом сообщили в четверг в пресс-службах региональных ведомств.
"На утро четверга в Бурятии зарегистрировано два локализованных пожара в Баргузинском и Тарбагатайском районах, еще два очага в Кабанском и Прибайкальском районах продолжают действовать", — сообщили в Республиканском агентстве лесного хозяйства.
В региональном ГУ МЧС уточнили, что их общая площадь — 30,8 га.
Также на территории Бурятии ведется работа по тушению пяти торфяных пожаров в Кабанском районе. Общая площадь тлеющих очагов составляет 17,6 га. «Основной причиной пожаров являются палы сухой травы местным населением, — отметили в пресс-службе ГУ МЧС. — На месте задействованы более 50 человек, работает семь единиц пожарной и инженерной техники, совместная группировка Федеральной и Государственной противопожарной службы республики производит проливку очагов. Угрозы населенным пунктам нет, задымление федеральной автодороги и населенных пунктов отсутствует».
В соседней Иркутской области за минувшие сутки ликвидировали восемь лесных пожаров на площади 52 га. Четыре возгорания потушено в Иркутском районе, по одному — в Баяндаевском, Усольском, Зиминском и Братском районах. В тушении было задействовано 166 работников лесной охраны и местных жителей, использовалось 52 единицы наземной техники, для патрулирования привлекалась авиация — два самолета Як-18, самолет Ан-2 и вертолет Ми-8.
"В локализованном состоянии на текущие сутки перешло два пожара на общей площади 130 га, покрытых лесом, и четыре не лесных гектара", — сообщили в областном правительстве.
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