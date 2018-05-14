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В Китае самолет совершил экстренную посадку после ЧП со стеклом
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В Китае самолет совершил экстренную посадку после ЧП со стеклом 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Российская Газета
Летевший из Чунцина в Лхасу лайнер Сычуаньских авиалиний совершил экстренную посадку в городе Чэнду. Причиной стала техническая неисправность.
В кабине воздушного суда со стороны второго пилота разбилось стекло, после чего экипаж запросил посадку в ближайшем аэропорту. РИА Новости со ссылкой на китайские СМИ сообщает, что в результате инцидента пострадал один человек.
В авиакомпании заявили, что после приземления все пассажиры рейса 3U8633 благополучно покинули самолет. Сейчас они ждут новый борт.
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