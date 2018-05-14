В Китае самолет совершил экстренную посадку после ЧП со стеклом

Летевший из Чунцина в Лхасу лайнер Сычуаньских авиалиний совершил экстренную посадку в городе Чэнду. Причиной стала техническая неисправность. В кабине воздушного суда со стороны второго пилота разбилось стекло, после чего экипаж запросил посадку в ближайшем аэропорту. РИА Новости со ссылкой на китайские СМИ сообщает, что в результате инцидента пострадал один человек. В авиакомпании заявили, что после приземления все пассажиры рейса 3U8633 благополучно покинули самолет. Сейчас они ждут новый борт.