В Чэнду самолет Сычуаньских авиалиний совершил экстренную посадку

ПЕКИН, 14 мая — РИА Новости . Самолет Сычуаньских авиалиний совершил экстренную посадку в городе Чэнду из-за технической неисправности, говорится в сообщении авиакомпании.

"Рейс 3U8633 Чунцин-Лхаса из-за технической неполадки в 7.42 (2.42 мск) совершил посадку в Чэнду (провинция Сычуань). Пассажиры в настоящее время отдыхают", — говорится в заявлении авиакомпании, опубликованном на официальной странице в Weibo.

В настоящее время авиакомпания меняет самолет для того, чтобы продолжить рейс. Ожидается, что пассажиры смогут вылететь в 11.00 (06.00 мск) по местному времени.

По сообщениям китайских СМИ, когда самолет подлетал к воздушному пространству города Чэнду у кабины экипажа со стороны второго пилота разбилось стекло, после чего экипаж подал экстренный сигнал и запросил посадку в Чэнду.

В СМИ также появились сообщения, что в результате инцидента пострадал один член экипажа. Представитель авиакомпании, комментируя эту информацию, заявил, что «в настоящее время все пассажиры благополучно покинули борт самолета, авиакомпания проверяет, есть ли пострадавшие».