Минобороны опубликовало видео о контроле за испытаниями ядерного оружия

"Впервые Минобороны России в своих официальных аккаунтах в соцсетях разместило видеоролик о работе сотрудников Службы специального контроля (ССК) Минобороны России. В мае ССК отмечает свой 60-летний юбилей. На сегодняшний день Служба специального контроля министерства обороны Российской Федерации представляет собой уникальное подразделение в составе 12-го главного управления министерства обороны", — говорится в сообщении.

В нем отмечается, что наряду с контролем за испытаниями ядерного оружия за рубежом ССК занимается мониторингом соблюдения международных договоров об ограничении и запрещении испытаний ядерного оружия. Также она обеспечивает участие России в международном механизме контроля Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ) и координации деятельности федеральных органов исполнительной власти и Российской академии наук по его реализации.

Сообщается, что среди других приоритетных задач службы — контроль сейсмической и радиационной обстановки на планете и ядерных аварий на территории России в пределах технических возможностей средств контроля. Также на службу возложено участие в геофизическом мониторинге над территорией страны.