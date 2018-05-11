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Срочно: Судно со 100 туристами загорелось на юге Индии
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Срочно: Судно со 100 туристами загорелось на юге Индии
ИА Синьхуа
11 мая 2018
Комментарии
Нью-Дели
, 11 мая /
Синьхуа
/ — Судно с более чем 100 туристами на борту загорелось на реке Годавари в штате Андхра-Прадеш на юге
Индии
. Об этом в пятницу сообщила местная полиция. —0—
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