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Вулкан Эбеко на Парамушире выбросил пепел на 2,5 км
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Вулкан Эбеко на Парамушире выбросил пепел на 2,5 км 

ТАСС 1 час назад
Фото: ТАСС
Специалисты в понедельник утром зафиксировали пепловый выброс до 2,5 км на вулкане Эбеко, расположенном в северной части курильского острова Парамушир. Об этом сообщила Камчатская группа реагирования на вулканические извержения (KVERT) Института вулканологии и сейсмологии Дальневосточного отделения РАН.
"На вулкане наблюдался пепловый выброс на высоту до 2,5. Пепловое облако смещается на 20 км к юго-западу от вулкана", — говорится в сообщении
По данным KVERT, вулкану присвоен оранжевый код опасности. Согласно авиационным цветовым кодам, рекомендованным международной организацией гражданской авиации, оранжевый код — это высокий код опасности, следующий за самым высоким (красным). Это означает, что на вулкане в любое время могут произойти выбросы, которые представляют опасность для самолетов. Пепел, попавший в турбины, может вывести их из строя.
Вулкан активизировался с середины ноября 2016 года. Эбеко расположен в семи км к северо-западу от города Северо— Курильск, в северной части хребта Вернадского.
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