Вулкан Эбеко на Парамушире выбросил пепел на 2,5 км

Специалисты в понедельник утром зафиксировали пепловый выброс до 2,5 км на вулкане Эбеко, расположенном в северной части курильского острова Парамушир. Об этом сообщила Камчатская группа реагирования на вулканические извержения (KVERT) Института вулканологии и сейсмологии Дальневосточного отделения РАН

"На вулкане наблюдался пепловый выброс на высоту до 2,5. Пепловое облако смещается на 20 км к юго-западу от вулкана", — говорится в сообщении

По данным KVERT, вулкану присвоен оранжевый код опасности. Согласно авиационным цветовым кодам, рекомендованным международной организацией гражданской авиации, оранжевый код — это высокий код опасности, следующий за самым высоким (красным). Это означает, что на вулкане в любое время могут произойти выбросы, которые представляют опасность для самолетов. Пепел, попавший в турбины, может вывести их из строя.