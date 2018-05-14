Ещё
В Колумбии сотни людей эвакуировали из-за наводнения
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Колумбии сотни людей эвакуировали из-за наводнения 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Не менее 600 человек были эвакуированы в воскресенье в Колумбии из-за выхода из берегов реки Каука, которая будет питать крупнейшую строящуюся гидроэлектростанцию страны "Итуанго".
По данным портала Portafolio, пострадали жители поселка Пуэрто-Вальдивия в департаменте Антиокия. "Воды реки Каука затопили дома некоторых жителей, но раненых и погибших нет, только материальный ущерб", — заявил секретарь правительства Антиокии Виктор Рамирес.
Издание Heraldo отмечает, что наводнение полностью разрушило 19 домов, два образовательных и один медицинский центр, уничтожены несколько пешеходных мостов через реку.
Возможной причиной наводнения стала закупорка грязью туннелей строящейся ГЭС. "Итуанго" мощностью 2,4 тысячи мегаватт должна быть введена в строй в этом году.
РИА Новости: последние новости
На Филиппинах произошло землетрясение магнитудой 5,1 Рвущаяся из земли лава уничтожает жилые дома на Гавайях Более 1200 возгораний сухой травы зафиксировали в Подмосковье в 2018 году
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Киркоров оскорбил россиян404
Названы опасные регионы РФ с заразными клещами5
Нафтогаз объявил о попытке Газпрома взять ЕС «на понт»28
Рубль падает — на границе становится тише90
Стало известно, чем Трамп хочет заменить иранскую сделку63
Видео
В аэропорту Стамбула столкнулись два самолета
В мире
02:48
«Грандиозная стройка»: как «Таврида» изменит жизнь
Общество Недвижимость
01:35
Малахов оскандалился из-за фото с Цымбалюк-Романовской
Шоу-бизнес
00:38
В НАТО назвали провокацией покупку Турцией С-400
Армия Ближний Восток
00:46
Поезд проехал через лесной пожар в Хабаровске
Происшествия
00:32
В московском метро произошла потасовка
Происшествия
00:46
«Евровидение» поедет в Иерусалим
Шоу-бизнес Другое
09:46
США пригрозили ЕС за поддержку Ирана
США В мире
00:50
Смерч в Астрахани попал на видео
Происшествия Катастрофы
01:19
На Украине заявили о ненужности Крыма
Украина В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение