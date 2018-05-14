Сотрудники МЧС ликвидировали пожар на северо-востоке Москвы 

В 00:48 пожар локализован.
В Министерстве по чрезвычайным ситуациям (МЧС) рассказали, что ликвидирован пожар, произошедший в одной из столичных квартир.
По данным ведомства, площадь пожара составила около 20 квадратных метров.
— В 00:53 спасатели потушили пожар. Во время спецоперации спасены 15 человек, — говорится в заявлении экстренного ведомства.
Согласно информации МЧС, пожар случился по адресу: проезд Шокальского, дом №1.
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