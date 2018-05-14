Сотрудники МЧС ликвидировали пожар на северо-востоке Москвы

В 00:48 пожар локализован.

По данным ведомства, площадь пожара составила около 20 квадратных метров.

— В 00:53 спасатели потушили пожар. Во время спецоперации спасены 15 человек, — говорится в заявлении экстренного ведомства.

Согласно информации МЧС, пожар случился по адресу: проезд Шокальского, дом №1.

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