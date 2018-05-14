Ещё
Сотрудники МЧС спасли 15 человек при тушении пожара в квартире на северо-востоке Москвы
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Сотрудники МЧС спасли 15 человек при тушении пожара в квартире на северо-востоке Москвы 

Агентство «Москва» 54 минуты назад
В столичном районе Южное Медведково произошло возгорание в квартире, пожарные спасли 15 человек. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС РФ по городу.
«Поступило сообщение о пожаре по адресу: проезд Шокальского, д. 1, корп. 1, где на площади 20 кв. м происходил пожар в одной из квартир, расположенной на 10 этаже 14-этажного дома. Пожарно-спасательными подразделениями в ходе проведения разведки и тушения пожара с вышерасположенных этажей были спасены 15 человек», — сказал собеседник агентства.
Принятыми мерами пожар ликвидирован. Сведений о пострадавших не поступало.
Агентство «Москва»: последние новости
Поджигателей травы в Подмосковье будут ловить с помощью мобильного приложения Строительство подземного пешеходного перехода на ж/д станции в Солнечногорске начнется в июле Один человек пострадал в результате пожара в квартире в Электростали
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Киркоров оскорбил россиян341
Стало известно, чем Трамп хочет заменить иранскую сделку39
В Москве двое подростков выбросились с 14-го этажа173
«Нафтогаз» похвалил NABU из-за «Северного потока — 2»6
Макарский срочно увез в больницу полумертвую жену78
Видео
В аэропорту Стамбула столкнулись два самолета
В мире
02:48
«Грандиозная стройка»: как «Таврида» изменит жизнь
Общество Недвижимость
01:35
Малахов оскандалился из-за фото с Цымбалюк-Романовской
Шоу-бизнес
00:38
В НАТО назвали провокацией покупку Турцией С-400
Армия Ближний Восток
00:46
Поезд проехал через лесной пожар в Хабаровске
Происшествия
00:32
В московском метро произошла потасовка
Происшествия
00:46
«Евровидение» поедет в Иерусалим
Шоу-бизнес Другое
09:46
США пригрозили ЕС за поддержку Ирана
США В мире
00:50
Смерч в Астрахани попал на видео
Происшествия Катастрофы
01:19
На Украине заявили о ненужности Крыма
Украина В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение