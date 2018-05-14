Сотрудники МЧС спасли 15 человек при тушении пожара в квартире на северо-востоке Москвы

В столичном районе Южное Медведково произошло возгорание в квартире, пожарные спасли 15 человек. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС РФ по городу.

«Поступило сообщение о пожаре по адресу: проезд Шокальского, д. 1, корп. 1, где на площади 20 кв. м происходил пожар в одной из квартир, расположенной на 10 этаже 14-этажного дома. Пожарно-спасательными подразделениями в ходе проведения разведки и тушения пожара с вышерасположенных этажей были спасены 15 человек», — сказал собеседник агентства.

Принятыми мерами пожар ликвидирован. Сведений о пострадавших не поступало.