В Якутии подсчитали размер материальной помощи пострадавшим от паводка

Правительство Якутии заявило, что на материальную помощь пострадавшим от весеннего паводка необходимо выделить 81,6 млн руб. Об этом сообщает портал 7-news.

"Всего от паводка в республике пострадало 3 тысячи 266 человек, предварительная сумма оказания материальной помощи составляет 81 миллион 650 тысяч рублей", — сказал инженер ГКУ «Исполнительная дирекция по ликвидации последствий весеннего паводка и организации восстановительных работ в РС (Я)» Виталий Петров

Он отметил, что в данный момент определен размер ущерба от паводка в Амгинском районе — он составляет 288 млн руб. На помощь пострадавшим в этом районе необходимо выделить 22,35 млн руб.

Ранее сообщалось, что в трех районах Якутии ввели режим ЧС из-за стихийного бедствия.