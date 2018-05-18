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В Якутии подсчитали размер материальной помощи пострадавшим от паводка
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В Якутии подсчитали размер материальной помощи пострадавшим от паводка 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Правительство Якутии заявило, что на материальную помощь пострадавшим от весеннего паводка необходимо выделить 81,6 млн руб. Об этом сообщает портал 7-news.
"Всего от паводка в республике пострадало 3 тысячи 266 человек, предварительная сумма оказания материальной помощи составляет 81 миллион 650 тысяч рублей", — сказал инженер ГКУ «Исполнительная дирекция по ликвидации последствий весеннего паводка и организации восстановительных работ в РС (Я)» Виталий Петров.
Он отметил, что в данный момент определен размер ущерба от паводка в Амгинском районе — он составляет 288 млн руб. На помощь пострадавшим в этом районе необходимо выделить 22,35 млн руб.
Ранее сообщалось, что в трех районах Якутии ввели режим ЧС из-за стихийного бедствия.
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