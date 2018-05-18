В Якутии для помощи пострадавшим от паводка потребуется 80 млн рублей

Якутии для оказания материальной помощи пострадавшим от паводка, по предварительным подсчетам, потребуется 81,7 миллиона рублей, сообщила пресс-служба правительства республики.

Этот расчет далеко не окончательный. Ледоход на реках еще не прошел, но уже зафиксировано около 3,3 тысячи пострадавших, и это число, скорее всего, будет расти. Пока, по словам главного инженера исполнительной дирекции по ликвидации последствий весеннего паводка и организации восстановительных работ Виталия Петрова, относительно точно ущерб удалось подсчитать в Амгинском улусе. Села этого района первыми приняли на себя удар стихии и первыми освободились от воды. На ликвидацию последствий наводнения здесь потребуется 288 миллионов рублей, еще 22,4 миллиона — на оказание материальной помощи пострадавшим гражданам.

Сейчас специалисты по приемке документов работают в Усть-Майском, Хангаласском и Таттинском районах, где населенные пункты также освободились от воды. По-прежнему в зоне паводка остаются 14 поселений, где подтоплены более 670 дворовых территорий, в том числе 345 жилых домов. Здесь материальная помощь может потребоваться еще почти для 1,4 тысячи человек.