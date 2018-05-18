Ещё
В Якутии для помощи пострадавшим от паводка потребуется 80 млн рублей
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Якутии для помощи пострадавшим от паводка потребуется 80 млн рублей 

Российская Газета 2 часа назад
Фото: Газета.Ru
В Якутии для оказания материальной помощи пострадавшим от паводка, по предварительным подсчетам, потребуется 81,7 миллиона рублей, сообщила пресс-служба правительства республики.
Этот расчет далеко не окончательный. Ледоход на реках еще не прошел, но уже зафиксировано около 3,3 тысячи пострадавших, и это число, скорее всего, будет расти. Пока, по словам главного инженера исполнительной дирекции по ликвидации последствий весеннего паводка и организации восстановительных работ Виталия Петрова, относительно точно ущерб удалось подсчитать в Амгинском улусе. Села этого района первыми приняли на себя удар стихии и первыми освободились от воды. На ликвидацию последствий наводнения здесь потребуется 288 миллионов рублей, еще 22,4 миллиона — на оказание материальной помощи пострадавшим гражданам.
Сейчас специалисты по приемке документов работают в Усть-Майском, Хангаласском и Таттинском районах, где населенные пункты также освободились от воды. По-прежнему в зоне паводка остаются 14 поселений, где подтоплены более 670 дворовых территорий, в том числе 345 жилых домов. Здесь материальная помощь может потребоваться еще почти для 1,4 тысячи человек.
Пока речь идет о разливе только трех рек — Амги, Алдана и Лены. На северных реках ледоход еще не начался. Там, по прогнозам гидрологов, может возникнуть непростая ситуация на Индигирке и Колыме.
Российская Газета: последние новости
Землетрясение магнитудой 5,1 зафиксировано в Казахстане В Подмосковье начались проверки торговых центров На Гавайях объявили самый высокий уровень тревоги из-за вулкана
Комментарии  Ещё 57 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В химатаке в Сирии нашли вину России240
Самойлова пожаловалась на жадность Первого канала114
Комбат «Пятнашки» Мамай погиб в ДНР466
Военные НАТО погибли при взрыве в Донбассе129
Саммит в Софии: ЕС в нокдауне197
Видео
05:31
В Сети разгорелся скандал из-за силиконовых кукол
Интернет
01:03
Журналист пояснил, как надо взорвать Крымский мост
В мире США
01:47
Рядом с телом Котлера найдена предсмертная записка
Происшествия
00:38
Как разорялась сталь: на Украине встал «АрселорМиттал»
Компании Другое
00:33
Циркач сорвался с 10-метровой высоты и выжил
Происшествия
02:22
Опоздавший на рейс пассажир выламывал дверь лайнера
Происшествия Общество
03:21
«Не заставим себя ждать с ответом»
Политика Статьи
00:43
Названы самые дешевые курорты этого лета
Личный счет
04:30
Сможет ли Евросоюз устоять под напором США
В мире
00:22
Полицейский устроил «болевое» шоу в Геленджике
Общество Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение