Песчаная буря в Индии унесла жизни девяти человек

На индийский штат Уттар-Прадеш в воскресенье вечером обрушились песчаная буря и грозовые ливни, погибли не менее 9 человек, 28 получили различные травмы. Несколько человек стали жертвами ударов молнии.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ, шквалистый ветер вырывал деревья и валил столбы линий электропередачи, из-за чего многие районы штата остались без электричества.

По прогнозам синоптиков, в понедельник дожди и грозы обрушатся на Уттар-Прадеш с новой силой. В этой связи власти не исключают, что число погибших может значительно возрасти.