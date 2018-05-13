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Песчаная буря в Индии унесла жизни девяти человек
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Песчаная буря в Индии унесла жизни девяти человек 

Вести.Ru 2 часа назад
Фото: Вести.Ru
На индийский штат Уттар-Прадеш в воскресенье вечером обрушились песчаная буря и грозовые ливни, погибли не менее 9 человек, 28 получили различные травмы. Несколько человек стали жертвами ударов молнии.
Как сообщает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ, шквалистый ветер вырывал деревья и валил столбы линий электропередачи, из-за чего многие районы штата остались без электричества.
По прогнозам синоптиков, в понедельник дожди и грозы обрушатся на Уттар-Прадеш с новой силой. В этой связи власти не исключают, что число погибших может значительно возрасти.
Это уже третья песчаная буря, которую пережили северные штаты Индии за последние две недели. За это время погибли более 150 человек.
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