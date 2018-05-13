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Летевший из Греции в Польшу самолёт аварийно приземлился в Болгарии
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Летевший из Греции в Польшу самолёт аварийно приземлился в Болгарии
Говорит Москва
1 час назад
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Командир экипажа принял решение о вынужденной посадке в аэропорту Софии из-за повреждения иллюминатора в кабине пилотов, сообщает
ТАСС
. На борту находились 180 человек, пострадавших нет.
Пассажиров отправят к месту назначения на резервном лайнере.
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