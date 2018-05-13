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Пиротехники совершили три подрыва на ледяном заторе на реке Алдан в Якутии
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Пиротехники совершили три подрыва на ледяном заторе на реке Алдан в Якутии 

ТАСС 18 часов назад
Фото: Якутия Инфо
ЯКУТСК, 13 мая. /ТАСС/. Три подрыва произвели в воскресенье для ликвидации ледового затора на реке Алдан в Якутии, израсходовано три тонны взрывчатых веществ, сообщили ТАСС в республиканском ГУ МЧС РФ.
"В воскресенье проведены три подрыва образовавшегося ледяного затора, израсходовано три тонны взрывчатки. Уровни воды продолжают расти, взрывы результатов не дали. В настоящее время в трех населенных пунктах подтоплено 289 жилых домов, а также 664 дворовые территории", — сообщили в ведомстве.
Ранее сообщалось, что в район ЧС направили группировку из 50 хабаровских и амурских спасателей. На месте ЧС власти и экстренные службы организуют палаточные городки и мобильные госпитали. Тремя вертолетными рейсами из терпящего бедствие села Кюпцы, где под воду ушло 80% жилфонда и нет пунктов временного размещения, эвакуированы 72 человека, в основном, женщины и дети.
ТАСС: последние новости
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