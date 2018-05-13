Пиротехники совершили три подрыва на ледяном заторе на реке Алдан в Якутии

"В воскресенье проведены три подрыва образовавшегося ледяного затора, израсходовано три тонны взрывчатки. Уровни воды продолжают расти, взрывы результатов не дали. В настоящее время в трех населенных пунктах подтоплено 289 жилых домов, а также 664 дворовые территории", — сообщили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что в район ЧС направили группировку из 50 хабаровских и амурских спасателей. На месте ЧС власти и экстренные службы организуют палаточные городки и мобильные госпитали. Тремя вертолетными рейсами из терпящего бедствие села Кюпцы, где под воду ушло 80% жилфонда и нет пунктов временного размещения, эвакуированы 72 человека, в основном, женщины и дети.