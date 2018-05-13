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МЧС: В Башкирии ожидается сильный ветер до 17 м/с
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МЧС: В Башкирии ожидается сильный ветер до 17 м/с 

Новости Рязани 40 минут назад
Фото: Новости Рязани
pixabay.com  В Башкирии 13 мая днем ожидается сильный ветер. Порывы — до 17 метров в секунду. МЧС просит граждан соблюдать меры безопасности.
Как сообщают «Уфимские заметки» со ссылкой на источник ToDay News Ufa, 13 мая на территории республики ожидается усиление ветра. Направление север, северо-восток, резкие порывы до 17 м/с. В связи с этим, специалисты МЧС напоминают о соблюдении необходимых мер безопасности. Не стоит покидать жилища без необходимости и выпускать детей на улицу или оставлять их без присмотра. Если же непогода застала вас в расплох, то стоит спрятаться в подъезде или подземном переходе. Необходимо держаться подальше от рекламных щитов, деревьев, остановок общественного транспорта, стен домов, недостроев и линий электропередач. Нельзя подходить к оборвавшимся электропроводам.
Температура воздуха днем по республике +15 до +20°C.
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