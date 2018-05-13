В Самаре 24 человека локализовали крупный пожар в частном доме

В воскресенье, 13 мая, в 12:54 в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о пожаре на ул. Больничный Овраг в Октябрьском районе, сообщили корреспонденту Волга Ньюс в ГУ МЧС России по Самарской области

На месте происшествия горел частный дом и надворные постройки на площади 100 кв. м.

Пожару был присвоен повышенный номер сложности «1-БИС». В его тушении участвовали 24 человека и шесть единиц техники.

В ГУ МЧС России по Самарской области сообщили, что в 13:19 огнеборцам удалось локализовать пожар.

Угрозы распространения огня на другие постройки нет. Люди из дома вышли сами. Пострадавших нет. Сейчас сотрудники МЧС ведут работу по полной ликвидации пожара.