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В Самаре 24 человека локализовали крупный пожар в частном доме
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В Самаре 24 человека локализовали крупный пожар в частном доме 

Волга Ньюс 27 минут назад
Фото: ТРК Губерния
В воскресенье, 13 мая, в 12:54 в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о пожаре на ул. Больничный Овраг в Октябрьском районе, сообщили корреспонденту Волга Ньюс в ГУ МЧС России по Самарской области.
На месте происшествия горел частный дом и надворные постройки на площади 100 кв. м.
Пожару был присвоен повышенный номер сложности «1-БИС». В его тушении участвовали 24 человека и шесть единиц техники.
В ГУ МЧС России по Самарской области сообщили, что в 13:19 огнеборцам удалось локализовать пожар.
Угрозы распространения огня на другие постройки нет. Люди из дома вышли сами. Пострадавших нет. Сейчас сотрудники МЧС ведут работу по полной ликвидации пожара.
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