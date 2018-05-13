UNICEF призывает к увеличению роли детей в усилиях по уменьшению опасности бедствий

Чэнду , 13 мая / Синьхуа / — Представитель ЮНИСЕФ /UNICEF/ призвал к большей роли детей в усилиях и инициативах по уменьшению опасности бедствий.

"Возможно, это неочевидно, что ребенок может помочь обществу сократить риски, — сказал заместитель представителя UNICEF в Китае Дуглас Нобл. — Тем не менее, опыт показывает, что у детей есть знания и представления о рисках, а также о том, как их устранить".

Выступая на форуме, посвященном памяти разрушительного землетрясения в Вэньчуане десять лет назад, Нобл также подчеркнул необходимость быть более «реактивными и проактивными», чтобы дети и общества были лучше подготовлены и быстрее оправлялись в случае катастроф.

Также он отметил, что дети по-разному страдают от катастроф, начиная со смертей, ранений и болезней, вызванных недоеданием, заканчивая низким качеством воды и санитарных условий, а также психологическими травмами и их пагубными последствиями.

В 2015 г. UNICEF Китай и еще несколько других ведомств правительства КНР совместно запустили в Сычуани программу по уменьшению рисков стихийных бедствий, нацеленную на оказание помощи детям, семьям и обществам, чтобы те стали менее уязвимыми и более подготовленными к катастрофам.

"Мы продолжим совместно работать с правительственными ведомствами, включая Министерство по управлению чрезвычайными ситуациями, и использовать наш международный опыт в деле уменьшения рисков, связанных со стихийными бедствиями", — добавил Нобл.

Спустя три года после землетрясения UNICEF было выделено около 42 млн долларов США в поддержку процессу восстановления и реконструкции после стихийного бедствия. -0-