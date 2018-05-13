На Сахалине завершился сезон лавинной опасности

ЮЖНО-САХАЛИНСК , 13 мая. / ТАСС /. Специалисты регионального противолавинного центра официально объявили сезон лавинной опасности на Сахалине закрытым. В сезон 2017-2018 годов зарегистрировано 203 лавины, сошедших на территории населенных пунктов и автодорог, сообщила ТАСС руководитель центра Мария Рыжикова.

В зонах лавинной опасности на Сахалине и Курилах находится более 40 населенных пунктов, среди которых города Невельск Холмск , Томари, Углегорск и села Синегорск, Чехов , Новосибирское, Быков, Горнозаводск , Шебунино, а также ряд участков ж/д— и автодорог. В горах ежегодно сходит десятки тысяч лавин.

"В этот сезон мы зарегистрировали сход 203 лавин — это средние данные, регистрируемые за зиму на острове. В предыдущие малоснежные зимы мы регистрировали аномально низкое число сошедших снежных масс — 58 (2016-2017 гг.) и 126 (2015-2016 гг.). Самая большая лавина объемом 28 800 куб. м была зарегистрирована в конце февраля в Смирныховском районе [центральная часть Сахалина]", — сказала Рыжикова.

По ее словам, 60 — 65% сошедших снежных масс зарегистрировали на юго-западном побережье острова в Холмском и Невельском районах. Ущерб от лавин выражался в снежных завалах, жертв и разрушений нет.

Рыжикова сообщила, что специалисты центра в третьем квартале текущего года начнут подготовку к новому лавиноопасному сезону. «Будем выезжать на лавиноопасные участки, смотреть, какие новые объекты построены, попадают ли они в зону опасности. На основании новых данных будем создавать прогнозы», — отметила она.