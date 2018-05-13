Жертвами пожара в ЯНАО стали четыре человека

Инцидент произошёл в ночь на 13 мая в деревянном двухэтажном здании в промзоне города Муравленко

Пожарные прибыли через четыре минуты после вызова, но помещение уже было охвачено огнём. Возгорание ликвидировали через два часа.

В здании находились административно-бытовые помещения. Причину гибели людей установит судебно-медицинская экспертиза.