Ещё
Жертвами пожара в ЯНАО стали четыре человека
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Жертвами пожара в ЯНАО стали четыре человека 

RT на русском 43 минуты назад
Жертвами пожара в Ямало-Ненецком автономном округе стали четыре человека, сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МЧС. Ещё один пострадавший попал в больницу.
Инцидент произошёл в ночь на 13 мая в деревянном двухэтажном здании в промзоне города Муравленко.
Пожарные прибыли через четыре минуты после вызова, но помещение уже было охвачено огнём. Возгорание ликвидировали через два часа.
В здании находились административно-бытовые помещения. Причину гибели людей установит судебно-медицинская экспертиза.
Ранее ФАН сообщало, что спасатели предупредили о высоком уровне пожароопасности в Новгородской области.
RT на русском: последние новости
Губернатор Гавайев объявил район острова зоной стихийного бедствия В результате взрыва в Сомали погибли 11 человек Хабаровские спасатели прибыли в Амгинский район Якутии для помощи в ликвидации паводка
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Ты же корова!»: Нетаньяху поздравил Нетту292
«Искали повод для наступления»: ВСУ понесли потери в Горловке146
«У Москвы есть ответ США»98
На «Евровидении» произошло серьезное ЧП57
Выходец из Чечни устроил резню в Париже676
Видео
01:14
На «Евровидении» произошло серьезное ЧП
Шоу-бизнес
00:26
«У Москвы есть ответ США»
США Армия
01:25
Протесты в Тбилиси закончились танцами
В мире Происшествия
Объявлен победитель «Евровидения»
Шоу-бизнес
02:14
Выходец из Чечни устроил резню в Париже
Происшествия В мире
01:32
Российские «Медведи» напугали американцев
Оружие Армия
00:48
Зачем россияне на 9 мая устраивают дебоши за границей
Общество Конфликты
01:43
В РФ отказались считать конкурентом газопровод TANAP
Экономика Компании
04:36
Украина нашла замену «надуманным героям» войны
В мире Украина
00:58
На Украине заявили о нехватке денег на Крым
В мире Рынки
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение