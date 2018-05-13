Жертвами пожара в ЯНАО стали четыре человека 

Жертвами пожара в Ямало-Ненецком автономном округе стали четыре человека, сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МЧС. Ещё один пострадавший попал в больницу.
Инцидент произошёл в ночь на 13 мая в деревянном двухэтажном здании в промзоне города Муравленко.
Пожарные прибыли через четыре минуты после вызова, но помещение уже было охвачено огнём. Возгорание ликвидировали через два часа.
В здании находились административно-бытовые помещения. Причину гибели людей установит судебно-медицинская экспертиза.
Ранее ФАН сообщало, что спасатели предупредили о высоком уровне пожароопасности в Новгородской области.