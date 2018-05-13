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В шахте на юге Польши обнаружили тела двух пропавших после взрыва горняков
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В шахте на юге Польши обнаружили тела двух пропавших после взрыва горняков 

РИА Новости 27 минут назад
Фото: РИА Новости
ВАРШАВА, 13 мая — РИА Новости. Тела двух горняков обнаружили в шахте на юге Польши, спасатели продолжают поиски еще одного шахтера, сообщает Ястшембская угольная компания.
В шахте Софиевка в Ястшембе-Здруй утром 5 мая произошел взрыв. Сила взрыва, по данным шахтеров, была эквивалентна 4 баллам по шкале Рихтера. В тот момент, когда произошел взрыв, в шахте находились около 250 человек. После эвакуации на поверхность не вышли 7 горняков. Ранее спасателям удалось обнаружить двоих оставшихся в шахте горняков живыми. Позже еще двое шахтеров были найдены погибшими.
"Спасатели нашли тело второго из трех горняков, которых ищут в шахте. Тело его коллеги было найдено вчера вечером", — говорится в сообщении.
Оба тела находились в затопленном участке шахты, с которого спасатели уже несколько дней откачивают воду.
В настоящее время продолжается поиск последнего из оставшихся в шахте после взрыва горняков.
Спасательная акция затруднена высоким содержанием метана в воздухе. Из-за этого нельзя использовать электрическое оборудование.
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