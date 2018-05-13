Спасали трактором: в МЧС региона не подтвердили информацию о сгоревших домах в Полетаево

В поселке Полетаево-2 пожар вплотную подошёл к жилым домам. Огонь пришёл из леса, пожарным потребовалось полдня, чтобы устранить опасность.

Пожар возле посёлка начался днём 12 мая. Как сообщили в МЧС по Челябинской области, там сильно горела трава.

— Из-за ветра огонь распространяется очень быстро. На месте работают пять единиц техники и 15 человек личного состава, — прокомментировали в МЧС

Информацию о сгоревших в результате пожара домах в МЧС не подтвердили.

— У нас информации о сгоревших домах в посёлке нет. Природный ущерб подсчитывается, — сообщили в МЧС по Челябинской области.

Трактор прорыл полосу, чтобы обезопасить дома от лесного пожара

От пожара поднимался сильный дым, который уносило в сторону северо-запада Челябинска . Пожарным помогали добровольцы и местная администрация. На место люди пригнали трактор, чтобы прокопать полосу между лесом и посёлком.

— Дома рядом с газом, поэтому было страшно, — пишут очевидцы.

В этот же день вспыхнула трава в посёлке Новый Кременкуль. Ещё один природный пожар произошёл в садах посёлка Вахрушево

По данным Главного управления лесами Челябинской области, по состоянию на 22:00 часов 12 мая в регионе был зарегистрирован 41 природный пожар.