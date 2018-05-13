Ещё
Спасали трактором: в МЧС региона не подтвердили информацию о сгоревших домах в Полетаево
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Спасали трактором: в МЧС региона не подтвердили информацию о сгоревших домах в Полетаево 

74.ru 1 час назад
Фото: 74.ru
В поселке Полетаево-2 пожар вплотную подошёл к жилым домам. Огонь пришёл из леса, пожарным потребовалось полдня, чтобы устранить опасность.
Пожар возле посёлка начался днём 12 мая. Как сообщили в МЧС по Челябинской области, там сильно горела трава.
— Из-за ветра огонь распространяется очень быстро. На месте работают пять единиц техники и 15 человек личного состава, — прокомментировали в МЧС.
Информацию о сгоревших в результате пожара домах в МЧС не подтвердили.
— У нас информации о сгоревших домах в посёлке нет. Природный ущерб подсчитывается, — сообщили в МЧС по Челябинской области.
Трактор прорыл полосу, чтобы обезопасить дома от лесного пожара
От пожара поднимался сильный дым, который уносило в сторону северо-запада Челябинска. Пожарным помогали добровольцы и местная администрация. На место люди пригнали трактор, чтобы прокопать полосу между лесом и посёлком.
— Дома рядом с газом, поэтому было страшно, — пишут очевидцы.
В этот же день вспыхнула трава в посёлке Новый Кременкуль. Ещё один природный пожар произошёл в садах посёлка Вахрушево.
По данным Главного управления лесами Челябинской области, по состоянию на 22:00 часов 12 мая в регионе был зарегистрирован 41 природный пожар.
74.ru: последние новости
Всплакнули, показали стриптиз и промчались в сопровождении ГИБДД: в Челябинске байкеры открыли сезон В Башкирии школьник напал с ножом на одноклассников и поджег школу Аман Тулеев заявил о своей отставке с поста губернатора Кемеровской области
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Малахова сняли спящим в отеле с Цымбалюк-Романовской90
«Ты же корова!»: Нетаньяху поздравил Нетту450
«Оружие Путина» назвали «убийцей» американских авианосцев194
«Искали повод для наступления»: ВСУ понесли потери в Горловке364
Британия угодила в скандал на «Евровидении»73
Видео
01:35
Малахова сняли спящим в отеле с Цымбалюк-Романовской
Шоу-бизнес
00:58
Украинские студенты поехали в Крым в обход СБУ
Украина В мире
01:14
Британия угодила в скандал на «Евровидении»
Шоу-бизнес
00:26
«У Москвы есть ответ США»
США Армия
00:38
В Дубае загорелся небоскреб
Пожары Происшествия
00:36
«Искали повод для наступления»: ВСУ понесли потери в Горловке
Армия В мире
01:25
Протесты в Тбилиси закончились танцами
В мире Происшествия
03:16
«Не обязательно быть 90-60-90». В Сети порадовались победе Нетты
Шоу-бизнес
Объявлен победитель «Евровидения»
Шоу-бизнес
02:14
Выходец из Чечни устроил резню в Париже
Происшествия В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение