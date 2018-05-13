Китай обнародовал карту рисков морских бедствий

Пекин, 13 мая / Синьхуа / — Китай обнародовал карту рисков морских бедствий и призвал принять меры по предотвращению и уменьшению рисков такого рода катастроф.

Данная карта была опубликована в пятницу Министерством природных ресурсов КНР. На ней отображены прибрежные районы, риски морских бедствий в которых наиболее высоки, включая устья рек Янцзы и Чжуцзян, полуостров Лэйчжоу и некоторые части северного побережья острова Хайнань.

Шанхай. Крупные морские бедствия включают в себя морской лед, штормы, тайфуны и цунами. Повышение уровня воды в море также оказывает влияние на прибрежные районы, в частности, например, на такие экономически развитые города с большой численностью населения как Тяньцзинь

Китай является одной из стран мира, наиболее подверженных морским бедствиям. В период с 2001 по 2017 гг. прямой экономических ущерб от морских бедствий превысил 207,5 млрд юаней /около 32,8 млрд долларов США/.

Прибрежные районы являются самыми густонаселенными районами Китая, однако, ввиду глобального изменения климата, риски морских катастроф там продолжают возрастать.

"Китай предпримет дальнейшие усилия по наблюдению, оценке и уменьшению рисков катастроф, а также переведет фокус внимания с ликвидации последствий бедствий на предотвращение бедствий", — заявил глава Государственного океанологического управления КНР Ван Хун на пресс-конференции, посвященной карте рисков в Пекине. -0-