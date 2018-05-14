В Красноярске ожидается сильный ветер

Специалисты главного управления по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности администрации Красноярска предупреждают красноярцев о возможных неблагоприятных явлениях погоды.

По прогнозам синоптиков, 15 мая в центральных районах края днём местами ожидаются порывы юго-западного ветра до18м/с. При сильном ветре спасатели рекомендуют держаться подальше от лёгких построек, рекламных щитов и вывесок. Также опасно парковать автомобили у стен домов и вблизи деревьев.

Телефон единой дежурно-диспетчерской службы города Красноярска — 112.