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В Красноярске ожидается сильный ветер
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В Красноярске ожидается сильный ветер 

АиФ Красноярск 1 час назад
Фото: АиФ Красноярск
Специалисты главного управления по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности администрации Красноярска предупреждают красноярцев о возможных неблагоприятных явлениях погоды.
По прогнозам синоптиков, 15 мая в центральных районах края днём местами ожидаются порывы юго-западного ветра до18м/с. При сильном ветре спасатели рекомендуют держаться подальше от лёгких построек, рекламных щитов и вывесок. Также опасно парковать автомобили у стен домов и вблизи деревьев.
Телефон единой дежурно-диспетчерской службы города Красноярска — 112.
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