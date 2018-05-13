Один человек погиб при взрыве в Индонезии

Взрыв прогремел около 07:00 по местному времени. Взрыв, раздавшийся в городе Сурабая , по данным СМИ, унес жизнь одного человека. Пострадали, согласно предварительным сводкам, 13 человек. Как передает Kompas, сработало взрывное устройство, активированное боевиком. В числе пострадавших — двое стражей порядка. Взрыв раздался во дворе церкви перед началом утренней службы. К месту происшествия прибыли экстренные ведомства. Причина происшествия в Индонезии выясняется. ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ СМИ: Шесть человек погибли при взрыве в секторе Газа СМИ: При взрыве, прогремевшем на рынке в Сомали , погибли более 10 человек