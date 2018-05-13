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Один человек погиб при взрыве в Индонезии
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Один человек погиб при взрыве в Индонезии 

Вечерняя Москва 46 минут назад
Фото: Вечерняя Москва
Взрыв прогремел около 07:00 по местному времени.
Взрыв, раздавшийся в городе Сурабая, по данным СМИ, унес жизнь одного человека. Пострадали, согласно предварительным сводкам, 13 человек.
Как передает Kompas, сработало взрывное устройство, активированное боевиком. В числе пострадавших — двое стражей порядка. Взрыв раздался во дворе церкви перед началом утренней службы. К месту происшествия прибыли экстренные ведомства. Причина происшествия в Индонезии выясняется.
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