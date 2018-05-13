Взрывы произошли в трех церквях в Индонезии

Жертвами взрывов в церквях в Индонезии стали не менее шести человек, 35 человек пострадали, сообщил представитель полиции Восточной Явы Франс Барунг Мангера.

Атаковавшие выглядели как прихожане, во время службы они находились внутри церкви, после чего привели в действие бомбы.

Detik пишет, что в одном случае себя подорвал террорист-смертник, в другом — взорвалась машина у церкви, подробности третьего взрыва не сообщаются, передает ТАСС

Индонезия является государством с наибольшим числом мусульман в мире, при этом власти придерживаются принципов свободы вероисповедания.

Взрывы происходили в Индонезии и в 2016, и в 2017 годах.