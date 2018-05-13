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Взрывы произошли в трех церквях в Индонезии
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Взрывы произошли в трех церквях в Индонезии 

Деловая газета «Взгляд» 31 минуту назад
Фото: Федеральное агентство политических новостей
Жертвами взрывов в церквях в Индонезии стали не менее шести человек, 35 человек пострадали, сообщил представитель полиции Восточной Явы Франс Барунг Мангера.
Взрывы прогремели рядом с католической церковью Святой Марии в городе Сурабая, в протестантской церкви в Джалан Дипонегоро и в церкви пятидесятников на улице Арджуно. Первый взрыв произошел в 07.15 (05.15 мск), последующие — примерно с пятиминутными интервалами, передает РИА «Новости» со ссылкой на «Синьхуа».
Атаковавшие выглядели как прихожане, во время службы они находились внутри церкви, после чего привели в действие бомбы.
Detik пишет, что в одном случае себя подорвал террорист-смертник, в другом — взорвалась машина у церкви, подробности третьего взрыва не сообщаются, передает ТАСС.
Индонезия является государством с наибольшим числом мусульман в мире, при этом власти придерживаются принципов свободы вероисповедания.
Взрывы происходили в Индонезии и в 2016, и в 2017 годах.
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