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В Якутии катастрофическая фаза ледохода: реки затопили села, ледяные глыбы подошли к домам (ВИДЕО)
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В Якутии катастрофическая фаза ледохода: реки затопили села, ледяные глыбы подошли к домам (ВИДЕО) 

Newsru.com 1 час назад
Фото: Newsru.com
В Якутии ожидается дальнейшее ухудшение ситуации с весенним паводком из-за оттаивания одновременно нескольких северных рек. Режим чрезвычайной ситуации уже введен в трех районах республики.
С 12 мая режим ЧС регионального характера был объявлен на территориях Амгинского, Усть-Майского, Чурапчинского районов, передает
"Интерфакс"
Повышение уровня воды на реке Алдан привело к подтоплению свыше 600 дворовых территорий в селах Эжанцы, Эльдикан и Кюпцы Усть-Майского района, откуда эвакуировано 677 человек. В Амгинском районе также с начала паводка было подтоплено 300 дворовых территорий, в том числе 196 жилых домов в четырех селах.
Как сообщает 14 мая  сайт МЧС, на реке Лена активная фаза ледохода проходит на территории Хангаласского района и города Якутск. У Якутска уровень воды сейчас составляет 475 см при критическом 990 см.
На реке Алдан активная фаза ледохода проходит на территории Томпонского и Усть-Майского районов. В ближайшие сутки ожидается вскрытие реки на территории Таттинского района. В случае сохранения затора в ближайшие сутки подъем уровня воды у Эльдикана продолжится до отметки 1650-1700 см с дальнейшим подтоплением населенных пунктов Эльдикан, Кюпцы и Эжанцы Усть-Майского района.
Очевидцы из поселка Эльдикан
сообщают, что там вода и лед уже подошли к жилищам: «Глыбы подпирают дома». При этом МЧС говорит, «успокойтесь, у кого-то похуже ситуация…».
Гидрологи ФГБУ «Якутское УГМС» прогнозируют, что уровень воды у поселка Эльдикан может вырасти еще на 40-70 сантиметров, передает
Ykt.ru  На реке Амга активная фаза ледохода проходит на территории Чурапчинского и Таттинского районов. В ближайшие сутки ожидается повышение уровней воды и подтопление населенных пунктов Мындагай и Мырыла Чурапчинского района, а также Дайа-Амгата, Харбалах и Чимнайы Таттинского района.
Как ранее отмечали
"Вести.ru", причиной такого сильного паводка в Якутии, какого не было последние 30 лет, стал ледяной затор именно на реке Амга. Его протяженность три километра. Подрывные работы пока не принесли результатов.
На северных реках Колыма, Индигирка и Яна пока сохраняется ледостав.
Главное управление МЧС России по Якутии призвало жителей Олекминского, Амгинского, Чурапчинского, Усть-Алданского, Усть-Майского, Таттинского, Хангаласского Томпонского, Мегино-Кангаласского, Намского районов и Якутска подготовиться к подходу паводковых вод. «Для этого необходимо заблаговременно поднять все ценные вещи на чердак, вывести домашний скот на заранее отведенные возвышенные участки, собрать документы, предметы первой необходимости и следить за уровнями реки и сообщениями местных властей», — пояснили спасатели.
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