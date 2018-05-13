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В Индонезии при взрыве в церкви один человек погиб и несколько ранены
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В Индонезии при взрыве в церкви один человек погиб и несколько ранены 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Российская Газета
В индонезийском городе Сурабая в результате взрыва в христианской церкви по меньшей мере один человек погиб и несколько получили ранения. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на местные СМИ.
Инцидент во втором по величине мегаполисе Индонезии произошел в воскресенье перед началом утренней службы. По предварительным данным, взрывное устройство было заложено около ворот храма. Все близлежащие улицы блокированы сотрудниками полиции.
Некоторые СМИ утверждают, что одновременно неизвестные совершили нападение на другую церковь в Сурабае.
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