В Карачаево-Черкесии при пожаре в частном доме погиб мужчина

"В полночь поступило сообщение о том, что в Зеленчукском районе произошло возгорание одноэтажного жилого дома", — говорится в сообщении.

Как отмечается, огнем уничтожены кровля, мебель, бытовая техника и вся домашняя утварь на площади 48 квадратных метров, потолочное перекрытие обрушено на площади 8 квадратных метров.

"Погиб мужчина 1977 года рождения, пострадавших семь человек", — отметили в ведомстве.