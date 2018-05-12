В Карачаево-Черкесии при пожаре в частном доме погиб мужчина 

ПЯТИГОРСК, 12 мая — РИА Новости. Семь человек пострадали, один погиб в результате пожара в частном доме в Карачаево-Черкесии, сообщает ГУ МЧС по республике.
"В полночь поступило сообщение о том, что в Зеленчукском районе произошло возгорание одноэтажного жилого дома", — говорится в сообщении.
Как отмечается, огнем уничтожены кровля, мебель, бытовая техника и вся домашняя утварь на площади 48 квадратных метров, потолочное перекрытие обрушено на площади 8 квадратных метров.
"Погиб мужчина 1977 года рождения, пострадавших семь человек", — отметили в ведомстве.