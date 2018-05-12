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Морское чудовище напугало филиппинских ученых
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Морское чудовище напугало филиппинских ученых 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
На одном из пляжей на Филиппинах ученые обнаружили огромное волосатое морское чудовище, неизвестное науке. Об этом сообщило издание Daily Mail.
Тело шестиметрового монстра выбросилось на берег в городе Сан-Антонио в провинции Восточный Миндоро в пятницу, 11 мая. Местные жители, услышав о странном существе, решили своими глазами посмотреть на него.
На место прибыли и исследователи. Они взяли несколько образцов у неопознанного объекта. Ученые заявили, что существо похоже на инопланетное и «ужасно пахнет». Один исследователь из группы заявил, что «испытал на себе всю мощь „аромата“, потому что именно он брал пробу.
Местные жители решили, что чудище — это знак надвигающихся стихийных бедствий.
»Большое чудовище — признак плохого исхода. Пожалуйста, молитесь за нас».
«Землетрясение направляется в Восточный Миндоро».
Управление города теперь займется похоронами странного существа. Чиновники полагают, что животное было ламантином, но начало гнить в воде.
Тело морского монстра нашли туристы на побережье Джорджии в США. Неопознанное чудовище удалось заснять на видео американцу Джеффу Уоррену. Он признался, что сначала принял находку за мертвого морского котика, но позже разглядел черты, напоминающее лох-несское чудовище.
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