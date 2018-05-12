Морское чудовище напугало филиппинских ученых

На одном из пляжей на Филиппинах ученые обнаружили огромное волосатое морское чудовище, неизвестное науке. Об этом сообщило издание Daily Mail.

Тело шестиметрового монстра выбросилось на берег в городе Сан-Антонио в провинции Восточный Миндоро в пятницу, 11 мая. Местные жители, услышав о странном существе, решили своими глазами посмотреть на него.

На место прибыли и исследователи. Они взяли несколько образцов у неопознанного объекта. Ученые заявили, что существо похоже на инопланетное и «ужасно пахнет». Один исследователь из группы заявил, что «испытал на себе всю мощь „аромата“, потому что именно он брал пробу.

Местные жители решили, что чудище — это знак надвигающихся стихийных бедствий.

»Большое чудовище — признак плохого исхода. Пожалуйста, молитесь за нас».

«Землетрясение направляется в Восточный Миндоро».

Управление города теперь займется похоронами странного существа. Чиновники полагают, что животное было ламантином, но начало гнить в воде.