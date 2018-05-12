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В Вилегодском районе столетний дом рухнул в реку
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В Вилегодском районе столетний дом рухнул в реку 

29.ru 1 час назад
Фото: 29.ru
Сегодня утром в соцсетях появилось видео, как с обрыва в реку рушится дом. Деревянное строение стояло около ста лет в деревне Вилегодского района. ЧП произошло вчера вечером.
— С работы приехала, ещё стоял. Часа через полтора муж зашёл домой, сказал, что соседний дом заскрипел. Пошли снимать… Никак не думали, что он в этот момент упадет. Еще в том году он весь был на берегу, только один угол начинал нависать над рекой, — рассказала 29.ru автор видео Светлана Селина.
Обошлось без жертв — около двух лет в доме никто не живет, хозяева, узнав об угрозе разрушения, уехали и использовали здание только как дачу. Но такой дом — не единственный, если власти не найдут денег на укрепление берега, то может произойти трагедия, говорят местные жители.
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