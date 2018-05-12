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Во Владивостоке на пожаре спасли двух человек
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Во Владивостоке на пожаре спасли двух человек 

АиФ-Владивосток 2 часа назад
Фото: АиФ-Владивосток
Вечером 11 мая в жилом многоэтажном доме на улице Завойко во Владивостоке произошёл пожар. Сообщение о ЧП поступило в 19.30 по местному времени.
«Уже через четыре минуты на место происшествия прибыли первые расчёты огнеборцев и приступили к тушению. В ходе проведённой разведки был установлен очаг возгорания. Горела одна из комнат. На момент пожара в квартире находились два человека, которых брандмейстеры незамедлительно вывели на улицу при помощи спасустройств. В результате случившегося никто не пострадал», — рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Приморскому краю.
Через час пожар полностью потушили. Площадь возгорания составила 20 квадратных метров. На пожаре работали 16 сотрудников МЧС и четыре машины.
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