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Проливные дожди обрушатся на южные районы Китая — НМЦ
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Проливные дожди обрушатся на южные районы Китая — НМЦ 

ИА Синьхуа 1 час назад
Пекин, 12 мая /Синьхуа/ — В ближайшие три дня умеренные и сильные дожди обрушатся на большинство районов Южного Китая. Об этом в субботу сообщил Национальный метеорологический центр /НМЦ/ КНР.
По его прогнозу, до воскресенья ливни, местами с грозами и шквалистым ветром, ожидаются в провинциях Гуйчжоу, Юньнань, Гуандун, а также в Гуанси-Чжуанском автономном районе.
Интенсивность дождя будет постепенно уменьшаться.
В северных районах Синьцзян-Уйгурского автономного района /Северо-Западный Китай/, начиная с субботы, пройдут проливные дожди. НМЦ предупреждает о наводнениях и оползнях в горных районах АР.
НМЦ также объявил «синий» уровень опасности в связи с серьезными метеоявлениями конвективного происхождения в Северном Китае, которые в субботу и воскресенье принесут сильный ветер и град в Пекин, Тяньцзинь, провинции Хэбэй и Шаньдун.
В Китае принята четырехуровневая система предупреждений о неблагоприятных погодных условиях, в которой наивысший уровень опасности обозначается красным цветом, за ним следуют оранжевый, желтый и синий. -0-
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