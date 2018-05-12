В промышленном парке в Подмосковье ликвидировали пожар

Как передаёт агентство «Интерфакс» со ссылкой на свои источники в пресс-службе ведомства, в настоящее время пожар потушен. В его ликвидации принимали участие 43 человека.

Информация о пострадавших пока не поступала.

Ранее «Свободная пресса» сообщала, что утром 12 мая в промышленном парке, расположенном в Одинцовском районе Московской области, произошёл пожар.

Сигнал о загоревшемся строении в промышленном парке Одинцово-1 в деревне Ликино поступил на пульт оперативного дежурного в 07:50 мск. Уже через 20 минут пожар был локализован на площади 600 квадратных метров.