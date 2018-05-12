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В промышленном парке в Подмосковье ликвидировали пожар
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В промышленном парке в Подмосковье ликвидировали пожар 

Свободная пресса 1 час назад
Сотрудники МЧС РФ полностью ликвидировали пожар в промышленном парке, расположенном в Одинцовском районе Московской области.
Как передаёт агентство «Интерфакс» со ссылкой на свои источники в пресс-службе ведомства, в настоящее время пожар потушен. В его ликвидации принимали участие 43 человека.
Информация о пострадавших пока не поступала.
Ранее «Свободная пресса» сообщала, что утром 12 мая в промышленном парке, расположенном в Одинцовском районе Московской области, произошёл пожар.
Сигнал о загоревшемся строении в промышленном парке Одинцово-1 в деревне Ликино поступил на пульт оперативного дежурного в 07:50 мск. Уже через 20 минут пожар был локализован на площади 600 квадратных метров.
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