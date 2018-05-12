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Си Цзиньпин: Китай будет укреплять потенциал предупреждения стихийных бедствий
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Си Цзиньпин: Китай будет укреплять потенциал предупреждения стихийных бедствий 

ИА Синьхуа 2 часа назад
Чэнду, 12 мая /Синьхуа/ — Председатель КНР Си Цзиньпин заявил в субботу, что Китай обеспечит всестороннее укрепление потенциала предупреждения стихийных бедствий с тем, чтобы была гарантирована надежная защита личной и имущественной безопасности людей.
Глава государства заявил об этом в послании Международному симпозиуму по случаю 10-й годовщины Вэньчуаньского землетрясения и IV Международному симпозиуму по вопросам континентальных землетрясений, которые открылись в субботу в Чэнду — административном центре провинции Сычуань /Юго-Западный Китай/.
Си Цзиньпин отметил, что под твердым руководством Компартии Китая за 10 лет в районах, пострадавших от мощнейшего землетрясения 10 лет назад, «были достигнуты впечатляющие результаты в восстановлении после стихии, которые могут послужить полезным опытом и для международного сообщества».
В этот день в 2008 году землетрясение магнитудой 8 произошло в Вэньчуане в провинции Сычуань, его жертвами стали около 70 тыс. человек, еще 18 тыс. пропали без вести и миллионы людей лишились крова.
"Нет предела человеческому познанию законов природы. Предупреждение стихийных бедствий и уменьшение их опасности, ликвидация их последствий — та тема, которая сопровождает человечество все время его существования и развития", — подчеркивается в послании.
"Научное познание закономерностей проявления стихийных бедствий, эффективное уменьшение их опасности и обеспечение гармоничного сосуществования человека и природы — все это требует совместных усилий международного сообщества", — отметил Си Цзиньпин.
"Китай, — продолжил он, — будет придерживаться концепции развития, в которой центральное место занимает народ, будет сочетать работу по предупреждению стихийных бедствий, противодействию и ликвидации их последствий, делая при этом упор на предупреждение".
Глава государства призвал всех участников симпозиумов, главной темой которых стал лозунг «Сосуществование с риском землетрясения», проявить активность и своими мыслями внести вклад в стимулирование международного сотрудничества по минимизации стихийных бедствий, уменьшение их риска и построение сообщества единой судьбы человечества. -0-
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