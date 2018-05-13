Самодельный самолет разбился под Петербургом

Самодельный самолет совершил жесткую посадку вблизи населенного пункта Починок Приозерского района Ленинградской области . Пострадали два человека. Сотрудники МЧС обнаружили на месте одного погибшего, еще один человек получил ранения, сообщает телеканал «360».

Инцидент произошел в пятницу вечером, 11 мая, около 20:20. Летательный аппарат признали самодельным самолетом. При крушении транспорт распался на запчасти. Одного пострадавшего доставили в центральную районную больницу Приозерского района.

Последствия происшествия ликвидировали 18 человек и шесть единиц техники. В настоящее время прокуратура проводит проверку по факту произошедшего.

Устанавливаются все причины и обстоятельства падения.