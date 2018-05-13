Самодельный самолет разбился под Петербургом 

Самодельный самолет совершил жесткую посадку вблизи населенного пункта Починок Приозерского района Ленинградской области. Пострадали два человека. Сотрудники МЧС обнаружили на месте одного погибшего, еще один человек получил ранения, сообщает телеканал «360».
Инцидент произошел в пятницу вечером, 11 мая, около 20:20. Летательный аппарат признали самодельным самолетом. При крушении транспорт распался на запчасти. Одного пострадавшего доставили в центральную районную больницу Приозерского района.
Последствия происшествия ликвидировали 18 человек и шесть единиц техники. В настоящее время прокуратура проводит проверку по факту произошедшего.
Устанавливаются все причины и обстоятельства падения.