Второй самолет МС-21 начал летные испытания

"12 мая 2018 года на аэродроме Иркутского авиационного завода — филиала ПАО Корпорация «Иркут» (в составе ОАК ) состоялся первый полет второго опытного самолета МС-21-300. При постройке новой машины учтены результаты летных испытаний первого опытного самолета. Продолжительность полета составила 1 час 7 минут, он проходил на высоте до 3000 м при скорости до 400 км/час", — говорится в сообщении.

Самолет проверили на устойчивость и управляемость в разных конфигурациях крыла с уборкой и выпуском шасси. Также было проверено оборудование на борту самолета.