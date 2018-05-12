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Второй самолет МС-21 начал летные испытания
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Второй самолет МС-21 начал летные испытания 

Газета.Ru 18 минут назад
Фото: globallookpress.com
Второй самолет МС-21 совершил свой первый полет, присоединившись к программе летных испытаний, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Минпромторг России.
"12 мая 2018 года на аэродроме Иркутского авиационного завода — филиала ПАО Корпорация «Иркут» (в составе ОАК) состоялся первый полет второго опытного самолета МС-21-300. При постройке новой машины учтены результаты летных испытаний первого опытного самолета. Продолжительность полета составила 1 час 7 минут, он проходил на высоте до 3000 м при скорости до 400 км/час", — говорится в сообщении.
Самолет проверили на устойчивость и управляемость в разных конфигурациях крыла с уборкой и выпуском шасси. Также было проверено оборудование на борту самолета.
Ранее сообщалось, что в России завершили строительство второго МС-21.
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