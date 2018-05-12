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За минувшие сутки ледоход продвинулся на 170 километров на реке Лена. Видео
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За минувшие сутки ледоход продвинулся на 170 километров на реке Лена. Видео 

360tv.ru 54 минуты назад
Активная фаза ледохода проходит на территории Хангаласского и Олекминского районов. Об этом «360» сообщили в ГУ МЧС по Республике Саха (Якутия) .
Нижняя кромка ледохода наблюдается в районе населенного пункта Синск Хангаласского района. Уровень воды достигает 115 сантиметров, при критическом 814 сантиметров.
Верхняя кромка также есть в районе Олекминского района. Уровень воды составляет 613 сантиметров, при критическом 1060 сантиметров. Протяженность ледохода составляет 390 километров. За сутки ледоход продвинулся на 170 километров.
На реке Алдан активная фаза ледохода проходит на территории Алданского и Усть — Майского районов.
Ранее унесенный льдиной подросток погиб в Свердловской области. Школьник утонул во время ледохода.
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