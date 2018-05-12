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Крупный пожар произошел на заводе под Воронежем
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Крупный пожар произошел на заводе под Воронежем 

360tv.ru 1 час назад
Завод вспыхнул в Воронежской области в ночь на субботу. Об этом сообщается на сайте регионального ГУ МЧС России.
Инцидент произошел в 03:12. Экстренные службы выехали по адресу: Коминтерновский район, Московский проспект, дом 11. Огонь ликвидировали в 05:25.
Площадь пожара составила 300 квадратных метров. Обошлось без пострадавших. Причина возникновения пожара устанавливается. В пресс-службе напомнили о необходимости соблюдать правила пожарной безопасности.
Ранее петербуржцы сообщили о плотном столбе черного дыма, который поднялся над территорией промзоны Маталлостроя в Колпинском районе. Дымовая завеса была видна сразу в нескольких районах города.
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