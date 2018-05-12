Крупный пожар произошел на заводе под Воронежем

Завод вспыхнул в Воронежской области в ночь на субботу. Об этом сообщается на сайте регионального ГУ МЧС России.

Инцидент произошел в 03:12. Экстренные службы выехали по адресу: Коминтерновский район, Московский проспект, дом 11. Огонь ликвидировали в 05:25.

Площадь пожара составила 300 квадратных метров. Обошлось без пострадавших. Причина возникновения пожара устанавливается. В пресс-службе напомнили о необходимости соблюдать правила пожарной безопасности.

Ранее петербуржцы сообщили о плотном столбе черного дыма, который поднялся над территорией промзоны Маталлостроя в Колпинском районе. Дымовая завеса была видна сразу в нескольких районах города.