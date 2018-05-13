Спасатели вытащили людей из горящей квартиры во Владивостоке

Пожарные спасли из огня двух человек. Жители многоэтажного дома на улице Завойко во Владивостоке оказались в огненной ловушке. Спасателям пришлось выводить их из горящей квартиры при помощи специальных устройств. Об этом сообщил сайт DEITA.RU со ссылкой на краевое ГУ МЧС России.

Пожарные прибыли на место возгорания в многоэтажке через четыре минуты. Огонь потушили менее чем за час. В результате происшествия никто не пострадал.

Во Владивостоке после проверки соблюдения законодательства о правилах пожарной безопасности закрыли популярный у приморцев ТЦ «Дазэл».