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Спасатели вытащили людей из горящей квартиры во Владивостоке
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Спасатели вытащили людей из горящей квартиры во Владивостоке 

360tv.ru 27 минут назад
Фото: 360tv.ru
Пожарные спасли из огня двух человек. Жители многоэтажного дома на улице Завойко во Владивостоке оказались в огненной ловушке. Спасателям пришлось выводить их из горящей квартиры при помощи специальных устройств. Об этом сообщил сайт DEITA.RU со ссылкой на краевое ГУ МЧС России.
Пожарные прибыли на место возгорания в многоэтажке через четыре минуты. Огонь потушили менее чем за час. В результате происшествия никто не пострадал.
Во Владивостоке после проверки соблюдения законодательства о правилах пожарной безопасности закрыли популярный у приморцев ТЦ «Дазэл».
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