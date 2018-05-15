Ещё
Пожарные потушили квартиру во Владивостоке
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Пожарные потушили квартиру во Владивостоке 

360tv.ru 27 минут назад
Фото: 360tv.ru
Огнеборцы потушили возгорание в доме на улице Сельская 14 мая. Об этом сообщило главное управление МС России по Приморскому краю.
В спасательную пожарную службу Владивостока пришло сообщение о пожаре в жилой квартире. Горел пол и вещи. Через семь минут сотрудники прибыли на место и начали тушить огонь. Потребовалась помощь газодымозащитной службы, поскольку подъезд был сильно задымлен.
Работники установили, что в коридоре загорелась электропроводка. Огонь перекинулся на одну из квартир дома.
Пламя удалось потушить спустя час после его локализации. Задействовали 11 человек и 3 единицы техники. В результате пожара никто не пострадал.
Складские помещения мебельного торгового центра в Дзержинском загорелись 14 мая. Предполагается, что возгорание началось на складе с люстрами. Посетителей ТЦ эвакуировали.
360tv.ru: последние новости
Извержение вулкана Мерапи привело к эвакуации населения Явы Эвакуацию снова проводят на Гавайях из‐за еще одной вулканической трещины Специалисты предложили открыть международную АЭС в Приморье
Комментарии  Ещё 6 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Франция вернула Севастополь Украине101
«Верните мне ее, мне без нее плохо»24
Далай-лама рассказал о Третьей мировой войне19
Назван победитель боя Су-57 и F-2299
Украинскую чиновницу уволили из-за песни Захаровой7
Видео
01:50
Рогозину найдут новую работу
Политика Люди
00:46
Следствие отпустило Малобродского
Общество
04:15
Названа неожиданная версия исчезновения малазийского MH370
Происшествия Азия
04:30
Перенос посольства США в Иерусалим привел к убийствам
В мире
01:01
Украинцы устроили скандал на шоу Соловьева
Общество
00:40
«И что с этим Крымом делать?»
Украина Статьи
00:38
Кобзон отказался открывать Крымский мост
Шоу-бизнес
00:56
«Какие-то выродки»: Певцов об «Евровидении»
Шоу-бизнес
00:58
Бузова попрощалась с «мальчиками в памперсах»
Шоу-бизнес
01:00
Что россияне думают о новом клипе Киркорова
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение