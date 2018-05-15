Пожарные потушили квартиру во Владивостоке

Огнеборцы потушили возгорание в доме на улице Сельская 14 мая. Об этом сообщило главное управление МС России по Приморскому краю.

В спасательную пожарную службу Владивостока пришло сообщение о пожаре в жилой квартире. Горел пол и вещи. Через семь минут сотрудники прибыли на место и начали тушить огонь. Потребовалась помощь газодымозащитной службы, поскольку подъезд был сильно задымлен.

Работники установили, что в коридоре загорелась электропроводка. Огонь перекинулся на одну из квартир дома.

Пламя удалось потушить спустя час после его локализации. Задействовали 11 человек и 3 единицы техники. В результате пожара никто не пострадал.