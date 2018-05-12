Более 66,6 тыс. га леса горит в регионах Дальнего Востока и Сибири

ТАСС , 12 мая. Порядка 50 пожаров на площади около 66,6 тыс. га действуют в лесах регионов России , сообщает в субботу пресс-служба федеральной Авиалесоохраны со ссылкой на информацию региональных диспетчерских служб лесного хозяйства.

"За прошедшие сутки, 11 мая, в России лесопожарными силами ликвидировано 93 лесных пожара на площади 3791 га. На 00:00 мск 12 мая на территории РФ действовало 52 лесных пожара на площади 66 тыс. 606 га", — говорится в сообщении.

Самые сильные пожары зафиксированы в Амурской области , где, по данным на утро субботы, огнем было охвачено почти 36,1 тыс. га леса. Крупные очаги возгорания зарегистрированы в Забайкальском, Красноярском и Хабаровском краях.

В тушении задействовано около 2,64 тыс. человек, 550 единиц техники. В авиационном мониторинге участвуют 42 воздушных судна. В Амурской области, где из-за сложной пожароопасной обстановки действует режим чрезвычайной ситуации, работают также порядка 380 парашютистов-десантников.