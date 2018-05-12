Около 20 пожаров произошло в Подмосковье за минувшие сутки

Специалисты зафиксировали за прошедшие сутки около 20 пожаров на территории Подмосковья , к их тушению привлекалось свыше 160 человек, сообщает РИАМО

"Пожаров — 19. Спасено восемь человек. От ГУ МЧС РФ по Московской области на техногенные пожары привлекалось 168 человек, 48 единицы техники", — говорится в сообщении ГУ МЧС России по Московской области.

На дорожно-транспортные происшествия спасатели реагировали 20 раз, при этом были спасены 21 человек. Происшествий на водных объектах не зарегистрировано. На территории региона для контроля обстановки на водных бассейнах привлекалось 26 человек, 23 единицы техники.