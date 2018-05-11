В Ленинградской области при жёсткой посадке самодельного самолёта погиб один человек

Самодельный самолёт совершил жёсткую посадку в Приозёрском районе Ленинградской области , один человек погиб, ещё один доставлен в больницу. Об этом сообщает Пятый канал. В пресс-службе МЧС по Ленинградской области отметили, что сигнал о жёсткой посадке самодельного летательного аппарата рядом с населённым пунктом Починок поступил в 20:20. На место инцидента были направлены оперативные спасательные службы, бригады полиции и скорой помощи. Ранее легкомоторный самолёт совершил жёсткую посадку в Хакасии В декабре Nation News сообщало, что число жертв падения пассажирского самолёта Ан-2 в Ненецком автономном округе составило три человека.