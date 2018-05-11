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В Ленинградской области при жёсткой посадке самодельного самолёта погиб один человек
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В Ленинградской области при жёсткой посадке самодельного самолёта погиб один человек 

RT на русском 20 минут назад
Самодельный самолёт совершил жёсткую посадку в Приозёрском районе Ленинградской области, один человек погиб, ещё один доставлен в больницу.
Об этом сообщает Пятый канал.
В пресс-службе МЧС по Ленинградской области отметили, что сигнал о жёсткой посадке самодельного летательного аппарата рядом с населённым пунктом Починок поступил в 20:20.
На место инцидента были направлены оперативные спасательные службы, бригады полиции и скорой помощи.
Ранее легкомоторный самолёт совершил жёсткую посадку в Хакасии.
В декабре Nation News сообщало, что число жертв падения пассажирского самолёта Ан-2 в Ненецком автономном округе составило три человека.
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