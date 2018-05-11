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Пассажиры 15 рейсов не могут покинуть аэропорты Москвы 11 мая
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Пассажиры 15 рейсов не могут покинуть аэропорты Москвы 11 мая 

Вечерняя Москва 48 минут назад
Фото: Вечерняя Москва
В аэропорту «Внуково» задержано восемь рейсов.
Вечером в пятницу, 11 мая, 15 рейсов задержаны и отменены в столичных аэропортах.
Согласно данным сервиса «Яндекс. Расписания», по состоянию на 20:45 по московскому времени, в аэропорту «Внуково» задержаны восемь рейсов. Между тем, в воздушной гавани «Домодедово» пассажиры ожидают отложенные на время вылеты трех самолетов. При этом здесь отменен один рейс.
В свою очередь, в аэропорту «Шереметьево» задержаны четыре рейса.
Информация в режиме реального времени доступна на онлайн-табло аэропортов:
ОНЛАЙН-ТАБЛО АЭРОПОРТА ВНУКОВО
ОНЛАЙН-ТАБЛО АЭРОПОРТА ДОМОДЕДОВО
ОНЛАЙН-ТАБЛО АЭРОПОРТА ШЕРЕМЕТЬЕВО
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