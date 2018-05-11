Пассажиры 15 рейсов не могут покинуть аэропорты Москвы 11 мая

Вечером в пятницу, 11 мая, 15 рейсов задержаны и отменены в столичных аэропортах.

Согласно данным сервиса «Яндекс. Расписания», по состоянию на 20:45 по московскому времени, в аэропорту «Внуково» задержаны восемь рейсов. Между тем, в воздушной гавани «Домодедово» пассажиры ожидают отложенные на время вылеты трех самолетов. При этом здесь отменен один рейс.

Информация в режиме реального времени доступна на онлайн-табло аэропортов:

ОНЛАЙН-ТАБЛО АЭРОПОРТА ВНУКОВО

ОНЛАЙН-ТАБЛО АЭРОПОРТА ДОМОДЕДОВО

ОНЛАЙН-ТАБЛО АЭРОПОРТА ШЕРЕМЕТЬЕВО

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