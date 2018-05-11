Самые ужасные стихийные бедствия за всю историю человечества

Война уносит десятки тысяч человеческих жизней, но даже самая кровопролитная не может сравниться со стихией: планета не щадит нас — и даже не обращает внимание на количество жертв, пострадавших от циклонов, потопов и прочих ужасных напастей. Что хуже — торнадо или пожар? Какие шансы выжить при извержении вулкана? А при сходе лавины? К сожалению, ответ в обоих случаях — минимальные. Мы собрали 10 самых ужасных стихийных катастроф за всю историю человечества: судя по всему, природа начинает наказывать нас за неосмотрительное разрушение планеты.

Извержение вулкана Мон-Пеле

1902 год 8 мая 1902 года вулкан Мон-Пеле, мирно дремавший уже на протяжении десятков лет, неожиданно взорвался. Извержением эту катастрофу назвать просто нельзя: потоки лавы и куски породы буквально уничтожили главный порт Мартиники, Сен-Пьер. Всего за несколько минут погибли целых 36 000 человек.

1931 год Начало 31-ого года стало страшным испытанием для всего народа Китая. Серия ужасных наводнений, которые современные историки называют крупнейшим стихийным бедствием за всю историю человечества, унесло почти 4 миллиона жизней.

Пожар в Курша-2 1936 год Лето 1936 года выдалось очень жарким. Начавшийся неподалеку от поселка пожар раздуло ветром. Огонь двинулся к людям. Ночью к селу приблизился поезд, началась работа по спасению лесозаготовок. Уже в самом конце, когда опасность была очень высока, состав двинулся прочь — жители деревни сидели на бревнах. Когда поезд подошел к каналу, деревянный мост уже горел. От него занялся груженный бревнами состав. Люди горели заживо. За одну ночь погибло около 1200 человек.

Лавина Уаскарана

1970 год Землятресение у побережья Перу дестабилизировало северный склон величавой двугорбой горы Уаскаран. Лавина из льда и скал устремилась вниз со скоростью в 180 миль в час. Расположенный у отрога Уаскарана городок Юнгау встретил уже 80 миллионов кубических метров грязи, льда и снега. Из 25 000 жителей поселка не выжил никто.

Циклон Бхола

1970 год Этот тропический циклон признан одним из самых губительных стихийных бедствий современного мира. Штормовой прилив, обрушившийся на острова дельты Ганга, унес жизни полумиллиона человек. Еще раз, вдумайтесь в это число: 500 000 человек погибли всего за одни сутки.

1972 год Ужасный снежный шторм длился целую неделю: сельские районы Ирана были полностью покрыты трехметровым слоем снега. Некоторые деревни оказались буквально погребены под лавинами. Впоследствии, власти насчитали целых 4 000 погибших людей.

Таньшаньское землятресение

1976 год Эта природная катастрофа произошла в китайском городе Таншане. Около четырех часов ночи, на глубине 22 километров случилось сильнейшее землетрясение. Город был разрушен до основания, никто из 655 000 человек населения не выжил.

Торнадо в Даулатпуре

1989 год Смертельный смерч, радиус которого превышал 1,5 километра, наблюдатели заметили утром 26 апреля. Чуть позже этот гигант обрушился на Бангладеш . Мощи торнадо хватило, чтобы с легкостью поднимать в воздух целые дома. Людей буквально разрывало на части: всего за сутки погибло около полутора тысяч человек, еще 12 тысяч оказались в больнице.

Европейская жара

2003 год Жара, разыгравшаяся летом 2003 года, унесла жизни 70 000 человек. По утверждениям властей, система местного здравоохранения просто не была ориентирована на такие невероятные нагрузки. Примечательно, что синоптики утверждают повторение подобной тепловой атаки примерно каждые тринадцать лет.

Цунами в Индийском океане