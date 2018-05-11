На Аляске по ошибке сработало предупреждение о цунами

Отмечается, что система экстренного оповещения сработала примерно в 07.00 по местному времени (18.00 мск) — в прибрежных районах зазвучали сирены, сообщения о приближающемся цунами появились в эфире телевидения и радио.

Центр предупреждения об угрозе цунами позже сообщил, что тревога оказалась ложной. «Мы передали тестовое сообщение в 07.00, которое было неверно интерпретировано. Мы проводим расследование инцидента. Повторяем: угрозы цунами нет», — говорится в сообщении центра в Twitter.