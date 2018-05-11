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На Аляске по ошибке сработало предупреждение о цунами
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На Аляске по ошибке сработало предупреждение о цунами 

РИА Новости 44 минуты назад
МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Оповещение об угрозе цунами по ошибке сработало в американской Аляске, сообщает телеканал KTVA.
Отмечается, что система экстренного оповещения сработала примерно в 07.00 по местному времени (18.00 мск) — в прибрежных районах зазвучали сирены, сообщения о приближающемся цунами появились в эфире телевидения и радио.
Центр предупреждения об угрозе цунами позже сообщил, что тревога оказалась ложной. «Мы передали тестовое сообщение в 07.00, которое было неверно интерпретировано. Мы проводим расследование инцидента. Повторяем: угрозы цунами нет», — говорится в сообщении центра в Twitter.
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