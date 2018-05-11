Ещё
Анализ природных катастроф прошлого позволит снизить воздействие опасных явлений в будущем
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Анализ природных катастроф прошлого позволит снизить воздействие опасных явлений в будущем 

ТАСС 2 часа назад
Глобальный фонд по уменьшению опасности стихийных бедствий и восстановлению (GFDRR) выпустил исследование Aftershocks: Remodeling the Past for a Resilient Future, посвященное природным катастрофам прошлого и последствиям, к которым эти события привели, если бы произошли сегодня. Авторы работы считают, что анализ природных катастроф прошлого поможет правительствам современных государств сделать страны более устойчивыми к вызовам 21 в., в частности изменению климата и урбанизации. Об этом говорится в пресс-релизе Группы Всемирного банка.
Так, извержение стратовулкана Тамбора на индонезийском острове Сумбава в 1815 году стало самым разрушительным за последнюю тысячу лет. Оно привело к смерти 70 тыс. человек. Частицы вулканических пород, попавшие в атмосферу, перекрыли солнечный свет. Это вызвало эффект вулканической зимы и снижение глобальной температуры на 3°С. В 1816 году в Европе и Северной Америке установились рекордно низкие температуры, которые привели к потере урожая и росту цен на зерно.
Как говорится в работе, аналогичное извержение в Индонезии сегодня привело бы к блокированию воздушных перевозок и сокращению производства продуктов питания на глобальном уровне. Это создало бы более серьезные риски, так как население планеты на 6 млрд человек больше уровня 1815 года.
"Значительное увеличение мирового населения, урбанизация и развитая инфраструктура говорит о том, что наши города и общество сильнее подвержены риску стихийных бедствий. Взгляд на прошлые катастрофы помогает планировать более устойчивое будущее", — отметила вице-президент Всемирного банка по устойчивому развитию Лаура Так.
Модельные расчеты показали, что к 2050 году рост населения и быстрая урбанизация приведут к тому, что 1,3 млрд человек и $158 трлн активов будут подвержены риску из-за наводнений. Однако эти подсчеты не включают воздействие климатических изменений на интенсивность и частоту опасных природных явлений.
Авторы работы проанализировали, как понимание крупных природных бедствий прошлого позволяет правительствам и сообществам лучше подготовиться к рискам, с которыми они сталкиваются. Например, землетрясения в Чили и Гаити в 2010 году. продемонстрировали важность соблюдения строительных стандартов и устойчивого городского планирования для смягчения последствий природных катастроф. Реконструкция тайфуна Ванда, который разрушил прибрежные районы Китая в 1956 году иллюстрирует воздействие природных бедствий на растущую экономику, преимущества эффективной идентификации рисков и систем раннего оповещения. Анализ двух землетрясений в Мехико в 1985 г. и 2017 г. свидетельствует о необходимости интегрированных мер для снижения рисков, включая преждевременные оповещения, финансовую защиту и улучшение подходов к строительству.
По данным компании Munich Re, одного из лидеров глобального страхового рынка, общие потери от опасных природных явлений в 2017 году составили $330 млрд Это самые крупные финансовые затраты из-за природных катаклизмов после 2011 года. Тогда финансовые убытки составили $350 млрд в связи с разрушительным землетрясением в Японии и наводнениями в Таиланде.
Материал предоставлен проектом "+1". Больше новостей о социальной ответственности ищите здесь.
ТАСС: последние новости
На Гавайях из жерла вулкана Килауэа произошел выброс пепла Синоптики опасаются повторения на Алтае сценария сильнейшего паводка 2014 года Ливень, грозы и сильный ветер ожидаются в Краснодарском крае до 8 мая
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Умерла Мария Шверубович26
Сажать в России будут по новой статье307
Удар в спину: почему «Панцирь» был уничтожен1092
«Стремно очень»: Самойлова рассказала об обмане на «Евровидении»466
Военный выпал из поезда и потерял секретные документы74
Видео
01:32
Слабое звено: Россия уберет Польшу с пути
Экономика Статьи
01:37
Появилось видео нападения гепардов на туристов
Происшествия Путешествия
00:10
Удар в спину: почему «Панцирь» был уничтожен
Оружие Статьи
01:03
Познер разочаровался в СПЧ
Общество
01:22
«Зашел в класс и начал стрелять»
Происшествия
00:29
Как встретили провалившуюся на «Евровидении» Самойлову
Шоу-бизнес
02:44
Гепарды набросились на гостей в парке
Общество Происшествия
02:19
В ДНР показали «Снежинку» и «Чебурашку» в действии
Оружие Армия
03:39
«Скоро суд над РФ»: Скрипка разозлил зрителей русофобией
Шоу-бизнес Другое
01:24
Подводный робот-убийца авианосцев разработан в Турции
Армия Оружие
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение