Анализ природных катастроф прошлого позволит снизить воздействие опасных явлений в будущем

Глобальный фонд по уменьшению опасности стихийных бедствий и восстановлению (GFDRR) выпустил исследование Aftershocks: Remodeling the Past for a Resilient Future, посвященное природным катастрофам прошлого и последствиям, к которым эти события привели, если бы произошли сегодня. Авторы работы считают, что анализ природных катастроф прошлого поможет правительствам современных государств сделать страны более устойчивыми к вызовам 21 в., в частности изменению климата и урбанизации. Об этом говорится в пресс-релизе Группы Всемирного банка

Так, извержение стратовулкана Тамбора на индонезийском острове Сумбава в 1815 году стало самым разрушительным за последнюю тысячу лет. Оно привело к смерти 70 тыс. человек. Частицы вулканических пород, попавшие в атмосферу, перекрыли солнечный свет. Это вызвало эффект вулканической зимы и снижение глобальной температуры на 3°С. В 1816 году в Европе и Северной Америке установились рекордно низкие температуры, которые привели к потере урожая и росту цен на зерно.

Как говорится в работе, аналогичное извержение в Индонезии сегодня привело бы к блокированию воздушных перевозок и сокращению производства продуктов питания на глобальном уровне. Это создало бы более серьезные риски, так как население планеты на 6 млрд человек больше уровня 1815 года.

"Значительное увеличение мирового населения, урбанизация и развитая инфраструктура говорит о том, что наши города и общество сильнее подвержены риску стихийных бедствий. Взгляд на прошлые катастрофы помогает планировать более устойчивое будущее", — отметила вице-президент Всемирного банка по устойчивому развитию Лаура Так.

Модельные расчеты показали, что к 2050 году рост населения и быстрая урбанизация приведут к тому, что 1,3 млрд человек и $158 трлн активов будут подвержены риску из-за наводнений. Однако эти подсчеты не включают воздействие климатических изменений на интенсивность и частоту опасных природных явлений.

Авторы работы проанализировали, как понимание крупных природных бедствий прошлого позволяет правительствам и сообществам лучше подготовиться к рискам, с которыми они сталкиваются. Например, землетрясения в Чили и Гаити в 2010 году. продемонстрировали важность соблюдения строительных стандартов и устойчивого городского планирования для смягчения последствий природных катастроф. Реконструкция тайфуна Ванда, который разрушил прибрежные районы Китая в 1956 году иллюстрирует воздействие природных бедствий на растущую экономику, преимущества эффективной идентификации рисков и систем раннего оповещения. Анализ двух землетрясений в Мехико в 1985 г. и 2017 г. свидетельствует о необходимости интегрированных мер для снижения рисков, включая преждевременные оповещения, финансовую защиту и улучшение подходов к строительству.

По данным компании Munich Re, одного из лидеров глобального страхового рынка, общие потери от опасных природных явлений в 2017 году составили $330 млрд Это самые крупные финансовые затраты из-за природных катаклизмов после 2011 года. Тогда финансовые убытки составили $350 млрд в связи с разрушительным землетрясением в Японии и наводнениями в Таиланде

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