Выпавшего из окна ребенка эвакуировали на санитарном вертолете

Несчастный случай произошел в районе Борисовских прудов, около дома 46.

Ребенка, пострадавшего после падения из окна, эвакуировали на санитарном вертолете Московского авиационного центра (МАЦ) в больницу в пятницу, 11 мая.

— Санитарный вертолет МАЦ вылетел в район Борисовских прудов, к дому 46, где, по словам очевидцев, ребенок выпал из окна. На месте происшествия авиамедицинская бригада оказала пострадавшему первую помощь, и экипаж вертолета эвакуировал его в специализированное лечебное учреждение Москвы , — сообщили в пресс-службе Департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности (ГОЧСиПБ).

В ведомстве добавили, что пострадавшего на борту вертолета сопровождала авиамедицинская бригада.

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