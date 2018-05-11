Ещё
Выпавшего из окна ребенка эвакуировали на санитарном вертолете
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Сажать в России будут по новой статье
Сажать в России будут по новой статье

Выпавшего из окна ребенка эвакуировали на санитарном вертолете 

Вечерняя Москва 18 минут назад
Фото: Вечерняя Москва
Несчастный случай произошел в районе Борисовских прудов, около дома 46.
Ребенка, пострадавшего после падения из окна, эвакуировали на санитарном вертолете Московского авиационного центра (МАЦ) в больницу в пятницу, 11 мая.
— Санитарный вертолет МАЦ вылетел в район Борисовских прудов, к дому 46, где, по словам очевидцев, ребенок выпал из окна. На месте происшествия авиамедицинская бригада оказала пострадавшему первую помощь, и экипаж вертолета эвакуировал его в специализированное лечебное учреждение Москвы, — сообщили в пресс-службе Департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности (ГОЧСиПБ).
В ведомстве добавили, что пострадавшего на борту вертолета сопровождала авиамедицинская бригада.
МЕЖДУ ТЕМ  Пострадавшего при аварии в Новой Москве ребенка эвакуировали на санитарном вертолете
Вечерняя Москва: последние новости
СМИ: При взрыве, прогремевшем на рынке в Сомали, погибли более 10 человек Из пожара на улице Бехтерева спасены 15 человек, есть пострадавший СМИ: Шесть человек погибли при взрыве в секторе Газа
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Удар в спину: почему «Панцирь» был уничтожен825
«Стремно очень»: Самойлова рассказала об обмане на «Евровидении»444
Мама Самойловой рассказала о состоянии дочери87
Украина хочет стянуть силовиков к границе с Крымом93
Сажать в России будут по новой статье59
Видео
01:32
Слабое звено: Россия уберет Польшу с пути
Экономика Статьи
01:37
Появилось видео нападения гепардов на туристов
Происшествия Путешествия
00:10
Удар в спину: почему «Панцирь» был уничтожен
Оружие Статьи
01:03
Познер разочаровался в СПЧ
Общество
01:22
«Зашел в класс и начал стрелять»
Происшествия
00:29
Как встретили провалившуюся на «Евровидении» Самойлову
Шоу-бизнес
02:44
Гепарды набросились на гостей в парке
Общество Происшествия
02:19
В ДНР показали «Снежинку» и «Чебурашку» в действии
Оружие Армия
03:39
«Скоро суд над РФ»: Скрипка разозлил зрителей русофобией
Шоу-бизнес В мире
01:24
Подводный робот-убийца авианосцев разработан в Турции
Армия Оружие
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение