Мощные ливни обрушились на Гамбург

Сильные ливни затопили крупнейший город Германии — Гамбург. Осадки размыли дороги и фундамент домов.

Больше всего от воды пострадал район Бергедорф, откуда эвакуировались тысячи жителей. Движение полностью парализовано, проехать по дорогам могут лишь автобусы и специальные фургоны. Большая часть района оцеплена, пожарные пытаются откачать воду. По словам специалистов, подобного наводнения в городе не было давно.

Это был очень трудный день для пожарных бригад. Из-за сильных дождей здесь, в этой деревне, внезапно возникло чрезвычайное положение. Все оперативные силы, доступные в этом регионе, были направлены на место происшествия

Андре Фон Холстпожарный

Источник фото: телеканал «360»

На ликвидацию последствий направлены 900 единиц техники. О количестве пострадавших пока не сообщается.