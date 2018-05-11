Мощные ливни обрушились на Гамбург 

Сильные ливни затопили крупнейший город Германии — Гамбург. Осадки размыли дороги и фундамент домов.
Больше всего от воды пострадал район Бергедорф, откуда эвакуировались тысячи жителей. Движение полностью парализовано, проехать по дорогам могут лишь автобусы и специальные фургоны. Большая часть района оцеплена, пожарные пытаются откачать воду. По словам специалистов, подобного наводнения в городе не было давно.
Это был очень трудный день для пожарных бригад. Из-за сильных дождей здесь, в этой деревне, внезапно возникло чрезвычайное положение. Все оперативные силы, доступные в этом регионе, были направлены на место происшествия
Андре Фон Холстпожарный
Источник фото: телеканал «360»
На ликвидацию последствий направлены 900 единиц техники. О количестве пострадавших пока не сообщается.