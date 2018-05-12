Пять человек выкупили остров в Шотландии у шестого жителя

Небольшой остров Альва с населением шесть человек, расположенный в архипелаге Внутренних Гебридских островов в Шотландии, был выкуплен в пятницу пятью жителями острова у его шестого обитателя. Джейми Ховард решил выставить остров 12 на 4 км на продажу в июле прошлого года за сумму 4,25 млн фунтов (около $5,5 млн). Остров был выставлен на продажу впервые за 70 лет. На нем расположен построенный в 1950-х годах особняк, церковь, ресторан, а также еще восемь объектов недвижимости.

Пятеро жителей воспользовались законом, согласно которому местные общины имеют первоочередное право на выкуп земли, и, организовав кампанию по сбору средств, приобрели свой родной остров. Новые хозяева вступят в право собственности 21 июня, сообщает ТАСС

Покупатели заявили, что целью покупки является заселение острова, а также его социальное и экономическое развитие. В связи с этим большую часть суммы для покупки предоставил Земельный фонд Шотландии. В сборе средств обитателям помогали как местные организации, так и частные лица, причем не только из Шотландии, но и из-за рубежа.